Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 12:02

«Сложного» пациента из Углича доставили в Ярославль на санитарном вертолете

Это первый пациент, которого транспортируют при помощи санавиации
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославской области начала работать санитарная авиация

В Ярославской области начала работать санитарная авиация

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начала работать санитарная авиация. Первого пациента, которому после травмы понадобилась срочная операция, доставили из Углича в Ярославль. Перелет прошел успешно, в больнице имени Соловьева врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

До конца этого года вертолеты санитарной авиации планируют задействовать более 30 раз – контракты уже заключены, деньги выделены из федерального и областного бюджетов.

В Ярославле две клиники оборудованы вертолетными площадками: основная находится у областной больницы, резервная – у больницы №3. На вертолетах медики могут максимально быстро добраться до пациентов, особенно в критической ситуации. Санитарный транспорт необходим и для доставки больных из дальних районов в центральные клиники.