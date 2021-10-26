«Сложного» пациента из Углича доставили в Ярославль на санитарном вертолете

В Ярославской области начала работать санитарная авиация Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начала работать санитарная авиация. Первого пациента, которому после травмы понадобилась срочная операция, доставили из Углича в Ярославль. Перелет прошел успешно, в больнице имени Соловьева врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

До конца этого года вертолеты санитарной авиации планируют задействовать более 30 раз – контракты уже заключены, деньги выделены из федерального и областного бюджетов.

В Ярославле две клиники оборудованы вертолетными площадками: основная находится у областной больницы, резервная – у больницы №3. На вертолетах медики могут максимально быстро добраться до пациентов, особенно в критической ситуации. Санитарный транспорт необходим и для доставки больных из дальних районов в центральные клиники.