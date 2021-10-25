В Ярославле завершили ремонт двух объектов в центре города

В Ярославле завершился ремонт территории у Ротонды и улицы Комсомольской Фото: Мэрия Ярославля

В центре Ярославля закончили ремонт двух объектов – улицы Комсомольской и территории у Ротонды. Благоустроенные места находятся рядом друг с другом, поэтому горожане с нетерпением ждали завершения ремонта этих участках.

Сегодня, 25 октября, мэр города Владимир Волков вместе с общественниками проверили обновленные места города.

- Объединены разрозненные участки единой структуры мощения с использованием различной по цвету и фактуре тротуарной плитки. Пешеходный участок стал удобным и уютным для горожан и туристов, - рассказал мэр Ярославля о территории у Ротонды. - Отмечу, проект благоустройства был согласован с жителями. Рад, что мы совместными усилиями смогли реализовать проект и благоустроить территорию. Весной планируется провести озеленение сквера.

Также, отремонтирована и улица Комсомольская. На пешеходном тротуаре наконец лежит плитка и обе полосы дороги открыты для движения машин.

- На участке от площади Волкова до Богоявленской площади произведен ремонт инженерных коммуникаций, бортового камня, отремонтированы тротуары и асфальтобетонное покрытие. Дополнительно в районе Торгового переулка появился регулируемый пешеходный переход. Парковка для автотранспорта на Комсомольской стала параллельной, - отметил Владимир Волков.