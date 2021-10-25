За неделею в Ярославской области открыли 206 новых коек для COVID-пациентов

На лечении в стационарах находятся более трех тысяч ярославцев Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области за прошлую неделю открыли еще 206 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. На данный момент в клиниках региона от COVID-19 лечатся 3092 человека, свободных коек всего 689.

- В регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Темпы распространения коронавирусной инфекции по-прежнему высокие. Десятки новых случаев заражения выявляются ежедневно, - уточнили в правительстве региона.

По данным оперштаба на 25 октября, в Ярославской области за сутки зарегистрировано 258 новых заражений, скончались 6 ярославцев.