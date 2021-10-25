В Ярославле скончался профессор ЯГТУ

Прощание с профессором прошло 25 октября. Фото: сайт ЯГТУ

22 октября в Ярославле скончался профессор технического университета Валерий Шевчук. Валерий Филиппович заслуженный работник высшей школы РФ, доктор педагогических наук. Его смерть стала неожиданностью для всех.

- С 1975 года он работал на кафедре «Профессиональное обучение». Возглавлял кафедру «Профессиональное обучение» с 1993 года по 2020 год и продолжал работу в должности профессора кафедры и руководителя магистерской программы, - сообщили в администрации ЯГТУ.

Прощание с профессором прошло 25 октября. Его похоронили на Леонтьевском кладбище.