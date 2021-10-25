Ярославский технический университет переходит на дистант

В удаленном режиме студенты будут учиться с 30 октября по 7 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославский государственный технический университет переходит на дистанционное обучение. На удаленке студенты будут находиться с 30 октября по 7 ноября, говорится на сайте образовательного учреждения.

- Лабораторные работы и научно-исследовательские практики, требующие применения специального оборудования, будут перенесены на более поздние сроки. Лекции и практические занятия, не требующие специального оборудования, проводятся в средах MS Teams и Moodle (в дистанционном формате), - сообщается на сайте ЯГТУ.

В Ярославском государственном педагогическом университете им.К.Д.Ушинского неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. Вход в учебные корпуса будет закрыт.