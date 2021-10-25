В Ярославле пройдет III фестиваль зарубежных театров

Режиссер картины Автандил Варсимашвили. Фото: Волковский театр

«Первый русский» открывает фестиваль зарубежных театров в Ярославле. Уже сегодня вечером, 25 октября, на сцене Волковского драму «Шинель» представит Тбилисский государственный русский драматический театр имени Грибоедова (Грузия).

- Это спектакль-феерия, спектакль-фантасмагория, спектакль-волшебная призма, и он – о Любви. Акакий Акакиевич – не забитый маленький человек, а творец – художник букв. И мечтает он не о шинели, а о Любви, - рассказали о предстоящем показе «Шинели» в Волковском театре.

Спектакль играют на русском языке. Режиссер картины Автандил Варсимашвили. Он, как всегда разрушит все клише.

- Поддержке и развитию русскоязычных театров за рубежом будет посвящена профессиональная программа 25-26 октября. Для участвующих в фестивале театров подготовлена серия профессиональных мастер-классов и круглый стол по темам театрального менеджмента, маркетинга, партнерства и устойчивого развития, - сообщили в департаменте культуры Ярославской области.