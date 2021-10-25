Ярославская спортсменка стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Дарья - в черном топе. Фото: группа ЦФКиК «Медведь».

Ярославская спортсменка Дарья Кувакина стала серебряным призером на чемпионате мира по кикбоксингу. Заключительный поединок прошел 22 октября. Соперницей девушки была спортсменка из Великобритании.

- Для всех нас ты - номер №1 и пример всем нашим спортсменам, - поздравил девушку ЦФКиК «Медведь».

Ярославцы считают, что впереди у девушки большие победы и передают ей слова поздравления.

- Ты гордость не только для тренера и своей семьи, но и всех ярославцев. Это такой колоссальный опыт! Не зная тебя лично,но за каждую твою победу радуемся и восхищаемся твоей целеустремленностью,воле к победе, вере в себя,как ты мастерски покоряешь вершины! - написала ярославна в группе ЦФКиК «Медведь».