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Общество25 октября 2021 10:01

Ярославль и Рыбинск вошли в туристический «Серебряный маршрут»

Компания РЖД разработала туристическое направление по четырем городам
Полина Вачнадзе
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Ярославль и Рыбинск вошли в туристический «Серебряный маршрут»

Ярославль и Рыбинск вошли в туристический «Серебряный маршрут»

Фото: Правительство Ярославской области

Два города Ярославской области – Ярославль и Рыбинск – вошли в туристический «Серебряный маршрут». Его разработала компания РЖД. За выходные дни туристы из Москвы смогут побывать в четырех городах Ярославле, Рыбинске, Пскове и Нижнем Новгороде.

Поезд отправляется в пятницу с Ленинградского вокзала столицы, а обратно прибывает поздно вечером в воскресенье. Расписание составлено так, чтобы за два дня пассажиры смогли осмотреть достопримечательности четырех городов. Экскурсии можно оформить и у проводника, и воспользоваться предложениями от перевозчика, и самостоятельно спланировать дни путешествий.

- Очень рассчитываем, что приезжающие к нам гости будут соблюдать все меры санитарной безопасности, - сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.