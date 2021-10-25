Ярославль и Рыбинск вошли в туристический «Серебряный маршрут» Фото: Правительство Ярославской области

Два города Ярославской области – Ярославль и Рыбинск – вошли в туристический «Серебряный маршрут». Его разработала компания РЖД. За выходные дни туристы из Москвы смогут побывать в четырех городах Ярославле, Рыбинске, Пскове и Нижнем Новгороде.

Поезд отправляется в пятницу с Ленинградского вокзала столицы, а обратно прибывает поздно вечером в воскресенье. Расписание составлено так, чтобы за два дня пассажиры смогли осмотреть достопримечательности четырех городов. Экскурсии можно оформить и у проводника, и воспользоваться предложениями от перевозчика, и самостоятельно спланировать дни путешествий.

- Очень рассчитываем, что приезжающие к нам гости будут соблюдать все меры санитарной безопасности, - сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.