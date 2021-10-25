В Ярославле 21-летнего парня подозревают в жестокой расправе над знакомым

21-летнего ярославца подозревают в жестокой расправе над знакомым Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 22 октября в одном из домов на улице Автозаводской был обнаружен труп 22-летнего молодого мужчины. Все его тело было покрыто колото-резаными ранами.

Следователи возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Спустя сутки по подозрению в совершении этого преступления был задержал 21-летний знакомый убитого.

- Во время допроса подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о его заключении под стражу, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Причины жестокого убийства, а также все его обстоятельства будут устанавливаться.