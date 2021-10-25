В Ярославской области авто перевернулось на наледи и пробило крышу

Ярославцы считают, что авария произошла из-за скользкой дороги. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В Ярославской области на трассе М8 произошло жуткое ДТП - авто на скорости перевернулось и проломило крышу.

- Я останавливался. Мотор и остатки от литого диска лежат на соседней полосе в трехсот метрах от аварии. Делайте выводы какая скорость была, - пишет очевидец аварии в группе «Жесть Ярославль».

Также ярославцы считают, что авария произошла из-за скользкой дороги.

- Там трасса голый лед. Проезжал во время аварии, - рассказывает ярославец.

Сейчас подробности ДТП уточняются в полиции. Информация будет обновляться.