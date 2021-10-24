В Ярославской области сняли выпуск "Битвы экстрасенсов"

Фото: программа "Битва экстрасенсов"

В Данилове Ярославской области прошли съемки последнего выпуска программы "Битва экстрасенсов". Задача участников заключалась в том, чтобы найти валюту времен СССР в даниловской тюрьме, куда раньше свозили убийц и мятежников. 17 600 советских рублей были спрятаны по всей территории замка.

Оказавшись внутри здания, экстрасенсы отмечали тяжелую атмосферу места. Некоторых, она доводила до паники и жутко пугала.

- Там наступает истеричное состояние, пограничное. Хочется начать рыдать. Изнутри все рвется, - рассказала ведьма Ольга Якубович про поиске клада на программе "Битва экстрасенсов".

В результате безукоризненно нашел деньги колдун Максим Левин. Он сказал, что к кладу его привела душа, которая обитает в стенах тюремного замка.