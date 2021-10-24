Ярославский педуниверситет объявил каникулы из-за COVID-19

На время каникул вход в университет будет закрыт. Фото: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

В ЯГПУ имени К.Д. Ушинского объявили внеплановые каникулы из-за роста коронавирусной инфекции. Занятий не будет с 30 октября по 7 ноября.

- Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021г.» в нашем университете дни с 30 октября по 7 ноября считаются нерабочими, - сообщили в официальной группе университета.

На время каникул вход в университет будет закрыт. Общежития работают в обычном режиме.