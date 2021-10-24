На борту самолета Ярославль-Сочи скончался пассажир

По предварительной информации, мужчина скончался из-за тяжелой болезни. Фото: группа "Любимый Сочи"

22 октября на борту самолета, который летел из Сочи в Ярославль скончался пассажир. Как рассказывают очевидцы, мужчине стало плохо через 30 минут после взлета.

- На борту начали искать врача. По прилете были попытки реанимации, которые, как сообщают очевидцы, скорее всего не были успешными. Пассажир не подавал признаков жизни, - сообщили в группе "Любимый Сочи".

По предварительной информации, мужчина скончался из-за тяжелой болезни - онкологии.