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Общество24 октября 2021 14:21

На борту самолета Ярославль-Сочи скончался пассажир

Мужчине стало плохо после взлета
Влада Красоткина
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По предварительной информации, мужчина скончался из-за тяжелой болезни. Фото: группа "Любимый Сочи"

По предварительной информации, мужчина скончался из-за тяжелой болезни. Фото: группа "Любимый Сочи"

22 октября на борту самолета, который летел из Сочи в Ярославль скончался пассажир. Как рассказывают очевидцы, мужчине стало плохо через 30 минут после взлета.

- На борту начали искать врача. По прилете были попытки реанимации, которые, как сообщают очевидцы, скорее всего не были успешными. Пассажир не подавал признаков жизни, - сообщили в группе "Любимый Сочи".

По предварительной информации, мужчина скончался из-за тяжелой болезни - онкологии.