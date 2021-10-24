На автовокзале в Ярославле прошел рейд по маскам

За период пандемии на жителей области было составлено 13 тысяч административных протоколов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле прошел очередной масочный рейд. На этот раз органы власти пришли с проверкой на автовокзал.

- Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе общественный транспорт, относятся к местам массового скопления людей, где опасность заражения особенно высока. Поэтому гражданам разъясняется необходимость использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также административная ответственность, наступающая в случае неисполнения установленных правил поведения, - сообщил заместитель директора регионального департамента транспорта Илья Тюрганов.

Всего за период пандемии на жителей области было составлено 13 тысяч административных протоколов за посещение общественных мест без маски.