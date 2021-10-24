В Ярославле пропали двое подростков

Парня ищут уже третий день. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

В Ярославле ищут 15-летнего Владимира Правдухина. 22 октября молодой человек ушел гулять по центру города и не вернулся домой.

- Рост парня 186 сантиметров, он нормального телосложения. Волосы у него короткие и окрашены в светлый тон, глаза зелено-карие. В день исчез был одет в черную куртку «Анорак», темные джинсы. Обяжет в берцы песочного цвета с черными шнурками, - сообщили в поисковом отряде «ЯрСпас».

Также в Ярославле пропал 16-летний Скурат Константин. 23 октября парень ушел из госучреждения в Ленинском районе.

О местонахождение подростка ничего неизвестно. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

- Рост молодого человека 170 сантиметра, он среднего телосложения. У него темные волосы и серые глаза. Был одет светлую куртку с капюшоном и темные брюки, - передали в «ЯрСпас».

Если вы знаете о местонахождении подростков, то сообщите об этом на горячую линию «ЯрСпас» 89109640838, либо в полицию по телефону 02, 102.