В Ярославской области мужчина случайно выстрелил из пистолета в знакомого

В Ярославской области мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета в живот знакомого Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники полиции Мышкинского района передали в суд уголовное дело, возбужденное по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Обвиняемый случайно выстрелил из травматического пистолета в живот своего знакомого.

Инцидент произошел летом этого года на берегу Волги. На другом берегу отдыхающие запускали фейерверк и мужчины решили его поддержать. Один из них достал травмат и несколько раз выстрелил в воздух.

- После этого он извлек магазин и произвел контрольный спуск. Двое других мужчин попросили посмотреть оружие. Обвиняемый случайно выстрелил застрявшим патроном и попал потерпевшему в живот, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пострадавшего мужчину быстро доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.