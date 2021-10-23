Специалисты мэрии Ярославля проверили работу автобусов №55 и №64 Фото: Мэрия Ярославля

Специалисты управления городского пассажирского транспорта ДГХ проверили, как соблюдается график работы двух автобусов: №55 и №64. Кроме того, чиновники проверяли, работают ли на маршрутах терминалы оплаты.

В последнее время на работы этих маршрутов поступает много жалоб от ярославцев. Например, водитель автобуса №55 требовал, чтобы пассажиры оплачивали проезд наличными, ссылаясь на неработающий валидатор. Тех, кто отказывался платить налом, в грубой форме высаживал из салона.

Что касается маршрута №64, то здесь основные жалобы касались несоблюдения расписания. Специалисты, которые проводили проверки, существенных нарушений не нашли.

- Замерили интервалы в утренние часы. Было установлено небольшое отклонение в расписании, оно связано с пробками в Заволжском районе. В целом все запланированные рейсы были выполнены. Мы продолжим проводить такие рейды регулярно. Сейчас ежедневно собираем информацию от жителей, составляем рейтинг маршрутов. По проблемным проводим проверки, ведем разъяснительную и претензионную работу с перевозчиками, - рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

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