Врио губернатор Ярославской области раскритиковал работу регионального департамента здравоохранения

В настоящий момент в регионе развернута 3781 койка для больных коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании оперативного штаба, которое прошло вчера, 22 октября, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев раскритиковал работу регионального департамента здравоохранения и фармации.

- От качества вашей работы зависит то, что происходит. Мы каждый день будем мониторить ситуацию. Будьте готовы и проанализируйте работу департамента. Сегодня она организована не должным образом, - сказал временно исполняющий обязанности главы области.

По итогам оперштаба в Ярославском регионе были введены дополнительные ограничительные меры. Они должны остановить рост заболеваемости COVID-19. В настоящий момент в регионе развернута 3781 койка для больных коронавирусом, их количество продолжают увеличивать. Госпитализированы 3042 человека. На амбулаторном лечении находятся 5808 пациентов.

Михаил Евраев поднял вопрос контроля за теми мерами, что уже существуют в регионе.

- Принимая новые меры, надо понимать, как работают старые и работают ли они. Есть ли за ними контроль. Мы будем это направление усиливать. Если мы сейчас не нормализуем ситуацию с соблюдением мер безопасности, то нам придется рассматривать существенно более жесткие меры, чем те, которые мы сейчас рассматриваем, – сказал Михаил Евраев.