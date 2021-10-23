В детских садах Ярославской области откроются дежурные группы: как записаться?

В детсадах Ярославской области будут работать дежурные группы Фото: Мария ЛЕНЦ

В детских садах Ярославской области с 1 по 3 ноября будут работать дежурные группы. Чтобы попасть в такую группу, ни справок с места работы родителей, ни медицинских документов не требуется.

- Родителям нужно обязательно сообщить руководству дошкольного учреждения о намерении привести ребенка в детский сад не позднее чем за 3 дня до желаемой даты начала посещения, - уточнили в правительстве региона.

Все дополнительные кружки и секции с 30 октября по 7 ноября будут работать в дистанционном режиме, если есть такая возможность. Организации среднего профессионального образования, также как и школы, распускают на каникулы с 30 числа.

Напомним, что с 30 октября до 7 ноября во всех школах Ярославской области объявлены каникулы.

- В том числе и в тех, где каникулы были запланированы на другие даты, – сказала директор департамента образования региона Ирина Лобода. – В случае необходимости в образовательных организациях календарные и учебные планы будут скорректированы таким образом, чтобы школьники полностью освоили основную общеобразовательную программу.