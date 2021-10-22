Еще в одном ярославском селе устойчиво заработал интернет и мобильная связь

На торжественном открытии с членами областного правительства в Даниловском районе. Фото: ПАО «Ростелеком»

Компания накануне запустила первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) для оказания услуг мобильной связи. Она работает на сети оператора Tele2, который является дочерней компанией «Ростелекома». В ходе публичного тестирования скорость мобильного интернета достигла 50 Мбит/с. Такой скорости хватит для пользования всеми популярными цифровыми сервисами – от дистанционных консультаций до просмотра фильмов.

- Мобильная связь уже многие годы является неотъемлемой частью нашей жизни. С ее помощью мы общаемся с близкими, работаем, учимся, пользуемся государственными услугами онлайн. Запуская в сельской местности универсальные услуги связи, государство помогает ликвидировать цифровое неравенство между городом и селом, - отметил директор департамента информатизации и связи Ярославской области Алексей Филиппов.

- Село Дмитриевское – яркий пример того, как проект УЦН делает высокоскоростной интернет доступным для жителей сел. В этом году опоры с базовыми станциями будут установлены еще в четырех населенных пунктах региона. Стабильной сотовой связью и мобильным Интернетом смогут пользоваться жители деревень Поляны Гаврилов-Ямского района, Березники Угличского района, Горки Переславского района и села Ширинье Ярославского района. В следующем году планируем ввод еще 37 базовых станций в Ярославской области, - пояснил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

- До появления базовой станции мобильный интернет в селе Дмитриевское работал нестабильно и не везде. При этом потребность в нем у наших жителей была не меньше, чем в любом городе области. Я сам живу здесь и знаю это не понаслышке. У нас в селе много молодежи, школу посещают 90 учеников. Всем им необходим интернет для учебы, работы, общения, - рассказал глава Дмитриевского сельского поселения Юрий Андреев.