Мэр Ярославля о неработающих валидаторах: «Терминал не работает – пассажир едет бесплатно»

Владимир Волков прокомментировал действия водителя, который требовал с пассажиров оплачивать проезд наличными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт водителя автобуса №55 и пассажиров. По словам пассажиров, мужчина не принимал проездные и банковские карты, ссылаясь на неработающий валидатор. При этом он в грубой форме требовал оплату проезда наличными.

- Здесь должно действовать простое правило: если терминал для электронной оплаты не работает, пассажир едет бесплатно. Это не его проблема, - написал Владимир Волков.

В случае возникновения похожих ситуаций, нужно обратиться по телефонам 30-40-95 или 40-45-72.

- Наши транспортники незамедлительно организуют проверку на маршруте и приведут в чувство и водителя, и перевозчика, - пообещал мэр Ярославля.