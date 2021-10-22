В Ярославле уволят водителя автобуса, который выехал на встречную полосу

21 октября водитель автобуса №56 выехал на встречную полосу. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вопиющий случай нарушения правил дорожного движения водителем автобуса зафиксировали ярославцы. Рано утром 21 октября водитель автобуса №56, в котором находились пассажиры, выехал на встречную полосу. Еще и просил других участников дорожного движения «подвинуться».

Департамент городского хозяйства Ярославля провел проверку. И ее результатах в своем Telegram-канале написал мэр города Владимир Волков.

- Не так давно один водитель автобуса позволил себе выехать на полосу встречного движения. Пассажиры сообщили нам, и он будет уволен. Не нужно мириться с хамством, грубостью или недобросовестностью водителей. Сообщайте нам. Все жалобы по транспорту у меня на личном контроле, - сказал градоначальник.