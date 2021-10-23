Ярославца осудили за призыв к экстремизму

Житель Ярославля получил 3 года и 9 месяцев строгого режима за посты, опубликованные в социальной сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ярославля получил 3 года и 9 месяцев строгого режима за посты, опубликованные в социальной сети. На своей странице ВКонтакте мужчина, который являлся приверженцем радикальной идеологии, размещал посты с призывами совершать насильственные действия в отношении сотрудников полиции и судебных приставов.

По материала Управления ФСБ по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности».

- Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы. Также он лишен права заниматься деятельность, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» на срок 1 год, - сообщили в пресс-службе ярославского УФСБ.

Приговор в законную силу еще не вступил.