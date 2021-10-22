Предупреждения не действуют: в Ярославле проверили, как соблюдают масочный режим в кафе и магазинах

В Ярославле проверили, как соблюдают масочный режим в кафе и магазинах Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сотрудники департамента АПК, полиции и мэрии проверили, как соблюдается масочный режим в торговых центрах и кафе, барах и ресторанах.

- Проверки в заведениях общественного питания и торговых объектах мы проводим ежедневно. Ношение средств индивидуальной защиты обязательно и для сотрудников, и для посетителей. Предупреждения уже не действуют, мы будем жестко реагировать на нарушения масочного режима. К тем, кто нарушает правила, принимаются серьезные меры, - пояснила заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.

В октябре на нарушителей масочного режима, который в регионе действует с мая 2020 года, составлены 116 протоколов. 87 из них уже направлены в суд. За время пандемии проверено 11 тысяч предприятий.

Напоминаем, что клиенту без маски продавцы имеют полное право отказать в обслуживании на кассе. Кроме того, отсутствие средства индивидуальной защиты органов дыхания наказывается штрафом. Для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.