В Ярославской области ввели дополнительные каникулы для школьников

В Ярославской области школьники уйдут на дополнительные каникулы с 30 октября по 7 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области школьники уйдут на дополнительные каникулы с 30 октября. Продлятся они до 7 ноября. Такое решение приняли сегодня, 22 октября, на заседании оперативного штаба, на котором обсуждали вопрос введения новых коронавирусных ограничений.

- С 30 октября по 7 ноября в дошкольных учреждениях будут организованы дежурные группы. В школах и профессиональных образовательных организациях объявлены каникулы. Учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение, - сообщили в оперштабе.

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