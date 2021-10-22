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Общество22 октября 2021 14:00

Работы в ярославском парке Озерная гривка взяли на особой контроль

Подрядчикам предстоит пройти большой квест "Построй за месяц"
Влада Красоткина
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Сейчас Озерная гривка выглядит не очень воодушевляюще.

Сейчас Озерная гривка выглядит не очень воодушевляюще.

Фото: Мэрия Ярославля

Работы в ярославском парке Озерная гривка должны закончить до конца года, а точнее - в ноябре. Так решил мэр областного центра Владимир Волков. Сегодня, 22 октября, дела на объекте по-прежнему плохи: повсюду грязь и мусор. Невооруженным взглядом видно, что до парка мечты подрядчикам еще благоустраивать и благоустраивать.

— На Озерной гривке пришлось производить достаточно большое количество дополнительных работ, которые ранее не были учтены в проектно-сметной документации. Сейчас подрядчику приходится завозить грунт и готовить основание под будущий комплекс. Этот объект у нас находится на особом контроле. Ежедневно здесь присутствуют представители территориальной администрации и технического надзора агентства по муниципальному заказу ЖКХ, которые контролируют работы на объекте, — сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров о том, что объект поставили на особый контроль.

Жители достаточно долго пытались обратить внимание на проблему. Они ни раз выходили на стройку и следили за работой подрядной организации.

- 20 октября было еще тише. В двух словах: грунт сегодня можно сказать не завозили, чаще замечали движение трактора, но по большей степени в холостую. Вот один из комментариев по движению трактора: "Ну надо что то делать, холодно сидеть просто так в машине, к тому же он видит как люди ходят, останавливаются, смотрят и фотографируют. Он пять минут назад начал ездить, до этого стоял два часа", - держали в курсе событий очевидцы в группе "Озерная гривка ЭКОПАРК Ярославль".