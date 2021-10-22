В Рыбинске собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте. ФОТО: администрация Рыбинска

Стоимость проезда в общественном транспорте Рыбинска может быть увеличена до 28 рублей. Об этом сообщил глава города Денис Добряков во время поездки в ПАТП-1.

Сейчас предприятие испытывает значительные финансовые трудности, в том числе и из-за снижения пассажиропотока. Чтобы приобрести шины, ПАТП пришлось взять кредит, не хватает денег на комплектующие запчасти.

- Конечно, это мизер из того, что требуется. Знаю обо всех проблемах, вижу ваши жалобы на нарушение расписания. Сейчас это связано с болезнью и нехваткой водителей и кондукторов, - написал на своей странице в соцсети Денис Добряков.

В настоящее время дотировать ПАТП из бюджета возможности нет. Поэтому и решается вопрос о повышении цены за проезд.

- Да, это непопулярная мера, и я как глава должен избегать таких заявлений, но если не поднять тариф, это приведет к потере предприятия. Поэтому будем выходить в областное правительство с обоснованием о повышении стоимости проезда хотя бы до уровня Ярославля, - сообщил глава Рыбинска.