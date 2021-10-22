В Рыбинске хотят ввести обязательную вакцинацию для рабочих промышленных предприятий

В Рыбинске низкие темпы вакцинации. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Ярославской области для поднятия экономики решили ввести обязательную вакцинацию для рабочих промышленных предприятий. Это обсудили на встрече в городской администрации с мэром города Денисом Добряковым, директорами промышленных предприятий и главврачами рыбинских больниц.

- Темпы вакцинации напрямую влияют на вашу экономику. И у кого-то показатели очень хорошие, количество привитых сотрудников превышает 80%, а у кого-то не дотягивают и до 40%. Такая неоднородность говорит о том, что работа с персоналом ведется по-разному. Нужно убеждать людей, информировать, показывать личный пример. Сейчас эпидемиологическая ситуация такая: или люди привьются, или вы встанете, — обратился к руководителям промышленных предприятий Денис Добряков.

В Рыбинске низкие темпы вакцинации. В городе привито около 60 тысяч человек, что составляет 64,5 % от необходимого для выработки коллективного иммунитета числа. Главные врачи называют положение критическим, а нагрузку на систему здравоохранения катастрофической. Медики готовы предоставить выездные бригады для организации вакцинации на рабочем месте, но запросов от предприятий поступает мало.

- Динамики нет, в лучшем случае 50 человек в неделю с предприятий соберется. Заболеваемость высоченная, больницы переполнены, открыты дополнительные койки, и они уже заняты. 99,6% пациентов — непривитые. Болеют уже не пенсионеры, а молодые крепкие люди в возрасте 37-41 года. 137 человек не вернулись из стационара домой. И все готовы прививаться, когда уже лежат под ИВЛ, — сказал главный врач больницы №2 Михаил Цветков.

Чтобы простимулировать рабочих на вакцинацию директора используют внутренние приказы, пересматривают коллективные договора, меняют систему примирования.

- Действенной мерой стало бы расширение списка категорий, подлежащих обязательной вакцинации, как это введено для сферы услуг, образования, здравоохранения. Хотя бы для тех производств, где есть непрерывный цикл. Для нас это было бы законным инструментом влияния, и, уверены, сказалось бы на темпах вакцинации населения. Просим вас донести наши предложения до региональных и федеральных властей», — обратились к главе руководители предприятий.

Глава Рыбинска пообещал рассмотреть предложение промышленников и обсудить вопрос с врио губернатора Михаилом Евраевым, который 22 октября посетит Рыбинск с рабочим визитом.