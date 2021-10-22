В Ярославле городской автобус с пассажирами выехал на встречку

На встречке появился автобус №56. Фото: группа "Жесть Ярославль"

21 октября в Ярославле во время утренних пробок, как гром среди ясного дня на дороге на встречке появился автобус №56. Как рассказывают очевидцы, в транспорте в это время были пассажиры.

- Вот так у нас ездит общественный транспорт с пассажирами. Автобус 56 двигается по встречке и еще руками машет "подвинься", - рассказали в очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Что стало причиной такого поведения водителя автобуса пока неизвестно.

- Департамент городского хозяйства проводит проверку, - сообщили в мэрии Ярославля.