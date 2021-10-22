У ярославского водителя при оформлении ДТП в машине нашли тубус с метадоном

В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летний молодой человек из Ярославля стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Парень попал в ДТП на Ленинградском проспекте. На место выехали сотрудники ГИБДД и во время оформления документов в ВАЗе ярославца заметили подозрительный тубус. Когда его открыли, обнаружили сверток с неким веществом внутри.

- В результате исследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра было установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство метадон, общей массой более 17 граммов, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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