На ярославцах, сделавших прививку от COVID-19, проводят клинические испытания

Ярославцы оказались в числе тех, на ком проводят клинические испытания препарата. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле пожилой женщине, которая сделала прививку от коронавируса первым компонентом «Спутник V» выдали упаковку таблеток «Эрегоферон/Плацебо».

- На упаковке написано, что для клинических испытаний. Аннотации нет. Спрашиваю (маму – прим.ред.) подписала ли что-нибудь, кроме добровольного согласия на вакцинацию. Говорит, нет. Следовательно, кто-то (фармкомпания/руководство больницы и т.д.) проводит на пожилых людях клинические испытания, не говоря им об этом ни слова, под соусом «принимайте, чтобы легче переносить вакцинацию», - пишет жительница Ярославля в группе «Свободный Ярославль».

Как оказалось, в Ярославле действительно проводят испытания данного препарата. Цель – выяснить, поможет ли он не заразиться COVID-19 за три недели, что проходит между введением двух компонентов прививки.

Как пояснили дочери женщины, которая оказалась среди испытуемых, от каждого их них получено добровольное согласие на клинические испытания.

- Делаю вывод, что бумагу подсунули на подпись, не разъяснив ничего, - считает подписчица группы.

КП-Ярославль направила запрос с департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, с просьбой дать комментарий по данной ситуации.