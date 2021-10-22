«Золотые учителя» Ярославской области получили подарки от Сбербанка

Итоги конкурсного отбора утверждены приказом Министерства просвещения РФ.

- Утвержден перечень учителей, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности – так называемая «Золотая тысяча», - отметил о.и. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Выбирались лучшие из лучших педагогов со всех регионов страны, и достижения ярославских учителей вновь подтверждают их высокий профессионализм и достойный уровень региональной системы образования в целом.

В «Золотую тысячу» лучших учителей России в 2021 году вошли:

- Курочкина Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Школа имени Евгения Родионова» (г. Ростов),

- Кибко Светлана Анатольевна, учитель физической культуры и ОБЖ МОУ «Средняя школа № 99» (г. Ярославль),

- Львова Марина Альфредовна, учитель русского языка и литературы, частное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» (г. Ростов),

- Лапина Маргарита Олеговна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 2» (г. Рыбинск),

- Петрова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка» (г. Рыбинск),

- Соколова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия имени А.Л. Кекина» (г. Ростов),

- Тарануха Андрей Викторович, учитель физической культуры МОУ «Средняя школа № 72» (г. Ярославль).

- Волкова Лариса Вячеславовна, учитель биологии, Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Лицей № 86».

Одним из условий для участия педагогов в конкурсном отборе было наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе, высокие результаты внеурочной работы и учебные достижения учеников, высокое качество организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения и непрерывность профессионального развития учителя.

К поздравлениям лучших учителей присоединился Сбер. В качестве подарка - сертификат на онлайн-консультации врачей сервиса Сберздоровье.

Теперь в течение года учителя могут неограниченно пользоваться консультациями терапевта и педиатра в режиме 24х7, узкопрофильных специалистов (по предварительной записи), а также медицинского советника. Еще одним полезным подарком стала годовая подписка СберПрайм, с помощью которой можно выгодно пользоваться сразу несколькими сервисами экосистемы Сбера.

Управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин:

- Быть учителем – это призвание. Мы благодарим всех педагогов за самоотверженный труд, неизменную увлеченность профессией и рады быть партнером образовательных проектов в Ярославской области. Мы уверены, что наш подарок будет полезным в повседневной жизни, помогая сохранять здоровье и решать самые разные вопросы, экономя при этом самый дорогой ресурс – личное время.

#ЗолотаяТысячаУчителей