Ярославские медики обратились к оперштабу усилить ограничительные меры

О ситуации с лечением больных с коронавирусной инфекцией в своем учреждении рассказал главный врач Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн Михаил Осипов.

- Мы головное учреждение по борьбе с ковидом и занимаемся лечением с самого начала пандемии, - отметил он. -. К нам госпитализируются самые тяжелые пациенты с высокой угрозой летального исхода и тяжелой сопутствующей патологией. На сегодняшний день больница заполнена максимально. Это обусловлено более тяжелым течением во время этой новой волны коронавирусной инфекции. Можно сказать, что это новый этап борьбы. Причем, болезнь быстро прогрессирует и развивается. Нами пролечены уже более 5 тысяч пациентов и преобладающее большинство из них невакцинированные и пренебрегающие средствами индивидуальной защиты. Обращаюсь к членам оперштаба, что самое важное сегодня – это расширение числа лиц, подлежащих обязательной вакцинации, и, однозначно, усиление ограничительных мер.