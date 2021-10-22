В одном из дворов Рыбинска нашли тело 83-летнего мужчины Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера, 21 октября, в одном из дворов Рыбинска на улице Кирова нашли тело 83-летнего мужчины. Откуда оно там взялось – пока непонятно, но признаков насильственной смерти нет.

- По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Тело потерпевшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.