В поликлинике №1 Центральной городской больницы Ярославля развернут койки для COVID-пациентов. ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

В Ярославле с 25 октября Взрослая поликлиника №1 Центральной городской больницы не сможет принимать пациентов, которые записаны туда на прием. На первом и втором этаже поликлиники развернут 160 коек для лечения больных коронавирусом. Амбулаторную помощь пациентам этого медучреждения предоставят во Взрослой поликлинике №2 по адресу: улица Угличская, 38.

- Пациенты, прикрепленные к Взрослой поликлинике №1 и проживающие не в Кировско-Ленинском районе, для вызова врача на дом должны будут обращаться в медицинскую организацию по месту проживания, - сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. - Кроме того, оказание амбулаторной медицинской помощи в поликлинике на проспекте Октября, 52А (бывшая поликлиника КБ №5, корпус во дворе ЦГБ) остается без изменений.

В поликлинике на проспекте Октября также продолжат свою работу офтальмологический травмпункт и офтальмологический клинико-диагностический центр. Желающие попасть в терапевтический дневной стационар или в физиотерапевтическое отделение, смогут сделать это в поликлинике №2.