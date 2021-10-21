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Общество21 октября 2021 16:04

В Ярославской области в ДТП с лосем пострадал молодой мужчина

Животное выбежало на трассу
Влада Красоткина
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Фото: пресс-служба УМВД по Ярославской области

Фото: пресс-служба УМВД по Ярославской области

В Ярославле 31-летний мужчина ехал по дороге "Гаврилов-Ям - Пружинино" Ярославской области за рулем "Митсубиши". Времени было около 19:30, на улице темнело и вдруг на проезжую часть из леса выбежал лось. Мужчина резко затормозил, но столкновение с животным было неизбежно.

- 31-летний водитель нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также от удара у авто полностью разбилось лобовое стекло и деформировалась крыша.