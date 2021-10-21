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Происшествия21 октября 2021 16:43

В Ярославской области две преступницы под видом переписчиц обокрали 83-летнюю бабушку

В полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников, которые решили воспользоваться Всероссийской переписью населения
Полина Вачнадзе
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После ухода преступниц пожилая жительница Данилова обнаружила пропажу денег

После ухода преступниц пожилая жительница Данилова обнаружила пропажу денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Данилова Ярославской области обратилась 83-летняя бабушка. К ней в квартиру пришла женщина, которая представилась переписчицей, и попросила стакан воды. Бабушка пустила незнакомку на кухню, отвлеклась на нее, и не заметила, как в квартиру проникла ее напарница, которая быстро прошла в комнату.

После ухода преступниц пожилая жительница Данилова обнаружила пропажу денег – исчезли 28 тысяч рублей, которые лежали на столе в комнате.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые устанавливаются, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция предупреждает всех жителей региона: не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми, не впускайте их в свою квартиру. В дни, когда идет Всероссийская перепись населения, следует быть особенно бдительными. Как не стать жертвой афериста, который решил воспользоваться переписью, читайте здесь. Свои рекомендации опубликовало и МВД России.

Если возникли сомнения, позвоните в ближайший переписной участок. А о подозрительных личностях, которые представились переписчиками, сообщайте в полицию или участковому.