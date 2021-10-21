Поселок в Ярославле остался на два дня без уличного освещения

По такой темноте ходят жители поселка Сокол. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В Ярославле поселок Сокол остался без уличного освещения на два дня. Как рассказывают местные жители, неполадки со светом они переживают регулярно.

- Уже не знаем куда звонить. Поселок Сокол периодически остается без уличного освещения. Дети из школ, люди с работы идут по полнейшей темноте! Также ночами пытаются вскрыть автомобили! На заявки нам отвечают: "Машина одна на весь город! Освободится подъедет!". И так уже двое суток, - рассказывает жительница поселка Сокол в группе "Жесть Ярославль".

В мэрии "КП-Ярославль" сообщили, что проблему скоро устранят - информацию об аварии передали подрядной организации. К сожалению, жители слушают эти обещания уже месяц.

- Месяц они отрабатывают заявку! МЕСЯЦ! Откройте правила благоустройства и содержания территории города Ярославля и почитайте в какие сроки должны исправляться неисправности на контактных электрических сетях! Беспредел! - пишет Татьяна Б. в группе "Жесть Ярославль".