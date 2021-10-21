Общественники Рыбинска создадут организацию, которая займется историческими памятниками города

В Рыбинске прошла встреча главы города Дениса Добрякова с активистами. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске прошла встреча главы города Дениса Добрякова с активистами, которые сейчас занимаются восстановлением двух исторических памятников – Бурлацкой больницы и дома семьи Сигсонов.

На месте больницы водников общественники хотят устроить выставочно-концертный комплекс, часовню и музей деревянного зодчества. В доме Сигсонов некоторые помещения, возможно, будут арендованы для сохранения истории здания.

Помимо этого, активные горожане собираются создать некоммерческую организацию совместно с администрацией города, для того, чтобы реализовывать задуманные планы в отношении исторических объектов.

- Я абсолютно поддерживаю подобные инициативы, люблю историю и активных горожан. Мне очень интересен проект и преобразование этого архитектурного комплекса. Но нужна коллективная работа с общественностью, инвесторами, бизнесом. Нужна конкретика: кто и за что отвечает, какой план действий, что делать с землей вокруг, - сказал Денис Добряков о восстановлении Бурлацкой больницы.