В Ярославле дороги обрабатывают реагентом

Дороги Ярославля поливают жидким реагентом, чтобы они стали чище. Фото: Мэрия Ярославля

Теперь дороги Ярославля поливают жидким реагентом, чтобы они стали чище. Уборку на асфальте пришлось усилить из-за того, что погода стала хуже. В ночь на 21 октября на улицы города вышли восемь дорожных машин.

— В первую очередь, обрабатывались спуски, подъемы, мосты и путепроводы. Ширина обработки у новых комбинированных дорожных машин составляет 12 метров. Это позволяет распространить реагент сразу на трех полосах проезжей части. Также мы используем тракторные щётки и погрузчики. Кроме того, за последние сутки на уборку улично-дорожной сети вышли 125 человек, — сообщил первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Дальнейшую обработку реагентом будут проводить также в зависимости от погодных условий. Сейчас с тротуаров убирают и вывозят листву.