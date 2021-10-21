В Рыбинске теплоснабжение в многоэтажке было восстановлено только после вмешательства прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске в многоквартирный дом, который находится по адресу улица Попова,17, теплоснабжение поступало от котельной предприятия. Оно закрылось в мае этого года, соответственно котельная тоже прекратила свою работу. Горожане обратились к правоохранительным органам, чтобы они помогли решить эту ситуацию.

- По результатам проверки Рыбинская городская прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о возложении на администрацию Рыбинска обязанности по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения населения. Решением Рыбинского городского суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Сейчас и теплоснабжение, и горячая вода поступают в квартиры жителей этого дома.