Генпрокуратуру заинтересовало ДТП, в которое попал глава Рыбинска Денис Добряков

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверят обстоятельства ДТП, в которое попал глава Рыбинска. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверят обстоятельства ДТП, в которое в сентябре этого года попал глава Рыбинска. Иномарка Дениса Добрякова врезалась в «ВАЗ» недалеко от деревни Охотино. Пострадали два человека из отечественной машины, один до сих пор находится на лечении.

- Авария произошла в условиях плохой видимости и дождя, - прокомментировали столкновение в администрации города.

Денис Добряков на своей странице ВКонтакте свою вину отрицать не стал и пояснил, что выполнял маневр с выездом на встречную полосу.

По факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении, что не устроили депутата Госдумы Анатолия Грешневикова. Он написал обращение в Генпрокуратуру, с требованием провести проверку и установить, как шло следствие и почему не было возбуждено уголовное дело.