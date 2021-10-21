В Ярославле будут судить женщину, обманувшую знакомых на 62 миллиона рублей

На уловки обманщицы из Ярославля попались 16 ее знакомых Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летней ярославны. Женщина обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

На уловки обманщицы попались 16 ее знакомых. Свое «дело» женщина начала еще а январе 2014 года.

- Обвиняемая убеждала своих друзей оформлять автокредиты или передавать ей имеющиеся деньги для приобретения автомобилей с целью их дальнейшей продажи в Республике Беларусь и получения прибыли, - пояснили в пресс-службе УИВД по Ярославской области.

Друзья и приятели считали обвиняемую успешной бизнес-леди и полностью ей доверяли. Некоторые оформили на себя несколько кредитов. И в самом начале своего мошеннического пути ярославна даже выплачивала по ним ежемесячные платежи, а потом перестала выходить на связь. Друзья пытались воззвать к совести женщины, но тщетно. Первое заявление о мошенничестве поступило в полицию в 2018 году и ниточка потянулась. 16 потерпевших из Ярославской и Московской областей, 62 миллиона рублей – сумма ущерба.

В июне 2018 года ярославну объявили в федеральный розыск, в сентябре 18-го – в международный. Задержали женщину в Республике Беларусь и экстрадировали в Россию. До февраля 2020 года обвиняемая находилась в следственном изоляторе, сейчас ожидает суда на свободе, но под подпиской о невыезде.

По статье о мошенничестве женщине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.