В Ярославле установили павильон, напечатанный на 3D-принтере

На частной территории в Ярославле поставили 5-метровый павильон в виде кошки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле установили павильон-беседку, напечатанную на 3D-принтере. Сооружение из бетона, металла и стекла высотой более пяти метров стоит на частной территории. Изготовили павильон при помощи инновационного 3D-оборудования ярославской компании «АМТ».

Спроектировал объект архитектор из Шри-Ланки Санат Абейсекера. Беседка состоит из 150 частей, напечатанных на принтере. Художественно оформил все детали художник Саулюс Гуделевичус, который известен ярославцам по 3D-граффити.