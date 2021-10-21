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Общество21 октября 2021 10:01

В Ярославле установили павильон, напечатанный на 3D-принтере

На частной территории в Ярославле поставили 5-метровый павильон в виде кошки
Полина Вачнадзе
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На частной территории в Ярославле поставили 5-метровый павильон в виде кошки

На частной территории в Ярославле поставили 5-метровый павильон в виде кошки

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле установили павильон-беседку, напечатанную на 3D-принтере. Сооружение из бетона, металла и стекла высотой более пяти метров стоит на частной территории. Изготовили павильон при помощи инновационного 3D-оборудования ярославской компании «АМТ».

Спроектировал объект архитектор из Шри-Ланки Санат Абейсекера. Беседка состоит из 150 частей, напечатанных на принтере. Художественно оформил все детали художник Саулюс Гуделевичус, который известен ярославцам по 3D-граффити.