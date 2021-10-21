В Ярославле разыскивают 15-летнего подростка

Святослав ушел из дома 19 октября. ФОТО: Группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле идут поиски 15-летнего Святослава Бузрукова. Юноша ушел из дома в Дзержинском районе 19 октября и до сих пор не вернулся.

На вид подростку 15 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, сверху убраны в хвостик. Был одет в черную куртку, белую толстовку с черным капюшоном, бежевые брюки, черные кроссовки.

Если вы видели Святослава после 19 октября или знаете, где он находится, сообщите в полицию по номеру 02, 102 или 112, или на горячую линию ЯрСпаса 8(910)-964-08-38.

Продолжаются и поиски 16-летней Марии Гороховой, которая пропала 15 октября. Девушка уходит из дома не впервые, в соцсетях публикуют скриншоты переписки с ней, в которой девушка говорит, что знает о поисках и с ней все в порядке.