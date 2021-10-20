В Ярославской области разрешение на охоту можно получить дистанционно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области получить разрешение на охоту можно не выходя из дома. И многие любители охоты уже воспользовались этим предложением: в 2021 году из 5074 заявок 2805 были поданы через портал Госуслуг.

Чтобы получить разрешение, в первую очередь необходимо оплатить госпошлину – 650 рублей. Если платеж проводится через Госуслуги, то действует скидка в 30%. Подать документы ярославцы могут лично или направить письмом с уведомлением в департамент охраны окружающей среды, а также в МФЦ.

Охотиться в ярославских лесах имеют право только обладатели действующего охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия. Также необходима путевка – договор, который заключается с охотпользователем.