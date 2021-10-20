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Общество20 октября 2021 14:01

Бывший прокурор Ярославля Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода

Приказ подписан генпрокурором 19 октября
Полина Вачнадзе
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Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода

Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода

Бывший прокурор Ярославля Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором РФ вчера, 19 октября.

Игорь Мокичев в органах прокуратуры с 1999 года. Прошел путь от помощника прокурора Ярославского района до прокурора Ярославля, занимал руководящие должности в прокуратурах Ярославской и Нижегородской областей. Последние несколько месяцев он возглавлял кадровую службу прокуратуры Нижегородской области.

Имеет знаки отличия «За верность закону» III степени и нагрудный знак «За безупречную службу».