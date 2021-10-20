Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода

Бывший прокурор Ярославля Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором РФ вчера, 19 октября.

Игорь Мокичев в органах прокуратуры с 1999 года. Прошел путь от помощника прокурора Ярославского района до прокурора Ярославля, занимал руководящие должности в прокуратурах Ярославской и Нижегородской областей. Последние несколько месяцев он возглавлял кадровую службу прокуратуры Нижегородской области.

Имеет знаки отличия «За верность закону» III степени и нагрудный знак «За безупречную службу».