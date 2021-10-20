Филиал «Пивзавод «Ярпиво» стал победителем конкурса «Лучшие предприятия Ярославской области»

«Пивзавод «Ярпиво» - лучшее социально ответственное промышленное предприятие Ярославской области. ФОТО: Олег Петров

Победителей конкурса «Лучшее предприятие Ярославской области» наградили в Ярославле во вторник на Дне Промышленности. «Пивзавод «Ярпиво», филиал компании «Балтика», стал лучшим в номинации «Социально ответственное промышленное предприятие».

Светлана Воронина, управляющий по работе с органами государственной власти, филиал «Пивзавод «Ярпиво»:

- Сложный 2020 год наглядно показал всем, что выигрывает тот, кто пользуется бережливыми технологиями и ответственно подходит к ведению бизнеса. Гарантия социальной ответственности – это налоговые отчисления: за 2020 год филиал «Ярпиво» выплатил в бюджет Ярославской области 6,4 млрд рублей. Главное достояние предприятия – это сотрудники, и одной из основных задач компании «Балтика» является создание благоприятных условий для их труда, помощь в сложных ситуациях, поддержка и содействие профессиональному развитию. И безусловно, основой социальной ответственности является наша стратегия устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего.