В Ярославской области из-за COVID-19 закрыты классы в 18 школах Фото: Ксения КОНЮХОВА

В пяти школах и пяти детских садах Ярославской области закрыты отдельные классы в школах и группы в детских садах. Причина – COVID-19 и ОРВИ, которыми заболели и педагоги, и дети.

- Все организации работают в штатном режиме. Полностью переведенных на дистант или карантин школ и детских садов в нашем регионе на данный момент нею, - сообщили в департаменте образования Ярославской области.

По данным на 19 октября (информация за 20 число должна появиться ближе к вечеру), на карантин по коронавирусу закрыты классы и группы в 18 школах и в 17 детских садах. По ОРВИ на карантине классы в 12 школах и группы в 43 детских садах. Заболевшие и COVID-19, и ОРВИ зарегистрированы в пять школах и пяти детсадах.