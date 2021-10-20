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Общество20 октября 2021 9:46

В Ярославле депутату отказали в иске об отмене результатов выборов

Олег Леонтьев просил признать недействительными результаты голосования на участке №2019
Полина Вачнадзе
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Красноперекопский районный суд Ярославля отказался удовлетворять иск кандидата в депутаты Госдумы Олега Леонтьева

Красноперекопский районный суд Ярославля отказался удовлетворять иск кандидата в депутаты Госдумы Олега Леонтьева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красноперекопский районный суд Ярославля отказался удовлетворять иск кандидата в депутаты Госдумы Олега Леонтьева. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В начале октября коммунист Олег Леонтьев подал иск, требуя признать недействительными итоги голосования по избирательному округу №2019 и отменить постановление Избирательной комиссии региона о результатах выборов по избирательному участку №2019. По мнению кандидата в депутаты, на участке имели место существенные нарушения, которые в избиркоме назвали «технической ошибкой».

Иск Олега Леонтьева был отклонен, однако, решение суда в законную силу еще не вступило.